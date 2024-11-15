Даниил Медведев отказался озвучивать свои цели на следующий теннисный сезон

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев не стал оглашать цели на следующий сезон.

— А ты можешь озвучить цели на следующий сезон, либо это персональная история?

— Не-не-не, это персональная история, совершенно, как я и говорю, разные цели. В этом году, наверное, какие-то получились, но их было очень мало, меньше, чем обычно. Я уже в каком-то смысле настроился на то, что будет в следующем году, а то, что в этом, окей, я выиграл у де Минора, вообще классно играл, сегодня (в матче с Янником Синнером. – Прим. «Чемпионата»), ну, тяжело было, сильно, наверное, не смог. Вот там через две недели или когда я начну предсезон, будут новые цели, точнее, старые цели, которые постараюсь заново выполнить, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!» в YouTube.

Ранее Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.