Елена Рыбакина рассказала, как справляется с желанием побыть с семьёй во время сезона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как справляется с желанием оказаться рядом с близкими во время сезона.

— Я так понимаю, что, исходя из календаря, далеко не всегда получается удовлетворить своё желание, условно говоря, с родителями вместе побыть, съездить домой, побыть вместе с семьёй. Я знаю, что у вас и питомцы есть. Как вы справляетесь с желанием, которое может возникать? Естественное желание побыть рядом с родными.

— Конечно, непросто. И в этом году у меня получился достаточно такой невынужденный отдых. И я успела провести время с семьёй. Но опять-таки, если сезон положительный, ты не пропускаешь из-за травм, то времени провести с родными или остановиться где-то в одном месте больше, чем две недели, это большая редкость. Но у меня есть возможность тоже, что родители приезжают, поэтому это большой плюс. Также со мной ездила сестра и ездит иногда, поэтому это действительно помогает, такая поддержка, — сказала Рыбакина в интервью «Sauball cпортивный канал» в YouTube.

В 2024 году Елена Рыбакина выиграла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.