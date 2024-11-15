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«Посмотрим, как будет дальше». Рыбакина — о лидерстве в личном противостоянии со Швёнтек

«Посмотрим, как будет дальше». Рыбакина — о лидерстве в личном противостоянии со Швёнтек
Елена Рыбакина и Ига Свёнтек
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об очном противостоянии с соперницей из Польши Игой Швёнтек.

— Можете рассказать о секрете своего успеха? Почему вот именно против Иги вам удаётся зачастую проводить такие классные матчи?
— Я думаю, что всё зависит от стиля игры. Я играю достаточно быстро, поэтому мне удаётся где-то больше атаковать. Но все матчи, которые мы проводим, они достаточно сложные и также зависят от покрытия, потому что я предпочитаю более быстрые, такие как трава, хард. Ига, конечно, в этом плане лидирует в туре на грунте, поэтому там с ней, естественно, сложнее играть, но опять-таки в целом все матчи достаточно близки, и пока я лидирую, посмотрим, как будет дальше, — сказала Рыбакина в интервью «Sauball cпортивный канал» в YouTube.

В 2024 году Елена Рыбакина выиграла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.

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