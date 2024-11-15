«Перезарядка очень важна». Елена Рыбакина — о плотности календаря турниров WTA

Шестая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о загруженном графике турниров WTA.

— Можно ли сказать, что для вас лучше иногда брать какой-то вынужденный перерыв для себя, чтобы просто перезагрузиться, дать себе несколько дней отдыха?

— Календарь действительно очень сложный, и у нас достаточно он плотный, и много должны летать, поэтому, конечно, непросто справляться, но в любом случае всегда лучше брать какой-то перерыв, пару дней отдыха. И, несмотря на то что турниры сейчас сделали по две недели, всё равно эмоционально находиться в одном месте достаточно долго очень непросто. Поэтому да, наверное, какая-то перезарядка в пару дней, конечно, очень важна. И мне кажется, и физически ты немножко отдыхаешь, и вот эмоционально перезагружаешься, и как-то более мотивирован на следующий турнир. У нас зачастую идёт турнир за турниром, и ты не успел даже порадоваться каким-то успехам, и уже нужно настраиваться на новый матч и начинать всё сначала. Поэтому, действительно, календарь сложный, и нужно выбирать, на какие турниры ты делаешь больше акцент, приоритет, и стараться как-то балансировать все эти нюансы, — сказала Рыбакина на YouTube-канале SauBall.