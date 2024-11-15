Рыбакина призналась, что пока не получила автомобиль Porsche за победу в Штутгарте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что всё ещё не получила положенный ей приз за победу на турнире в Штутгарте.

— Победа на турнире в Штутгарте, наверное, больше запомнилась болельщикам. Потому что не только рейтинг, не только триумф, но и автомобиль Porsche, о котором многие говорили практически везде по всему миру. Расскажите, сейчас были ли у вас уже поездки на вашем автомобиле, как дела с получением водительских прав и в целом где сейчас находится автомобиль?

— Да, к сожалению, такой процесс небыстрый, и машину я ещё не получила, но буквально, может быть, через месяц она уже будет. И да, опять-таки, за счёт вот этого перерыва, который у меня получился, я смогла и больше позаниматься с инструктором, поэтому я пока ещё в процессе. Автомобиля нет, но думаю, что к концу года всё это удастся воплотить и я уже буду таким средним водителем, надеюсь, и смогу провести время хоть чуть-чуть в новом автомобиле перед тем, как начну опять ездить по турнирам.

— Выходит, что это одна из задач на межсезонье, как раз заняться этим вопросом?

— Да, так и есть, и вот, как я уже сказала, я в процессе, поэтому надеюсь, что к концу года уже этот вопрос будет решён, — сказала Рыбакина в интервью «Sauball cпортивный канал» в YouTube.