Елена Рыбакина рассказала об отношении к противостоянию с Ариной Соболенко и Игой Швёнтек

Шестая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как относится к противостоянию с Ариной Соболенко и Игой Швёнтек за лидерство в мировом рейтинге WTA.

— Как вы готовитесь к соперничеству с этими теннисистками, именно с Игой и Ариной? Мотивируют ли вас какие-то их успехи, когда, например, они выигрывают где-то, а вы, например, находитесь вне игры на данный момент?

— Действительно, я смотрю на результаты девочек, и, конечно, мы уважаем друг друга, Особенно, когда не играю, я понимаю, что они продолжают участвовать и это огромный труд. И [тратятся] тоже силы, [чтобы] находиться без травм и была такая стабильность, выходить от матча к матчу и показывать высокий уровень. Но опять-таки, даже Ига в этом году взяла перерыв, потому что было сложно играть от начала сезона до конца и выстоять такой календарь.

Мы друг друга уважаем, много раз играли друг против друга, конечно, постоянно учимся чему-то новому друг у друга и где-то совершенствуемся, поэтому постоянно следим и часто тоже можем где-то потренироваться. Так что, да, такое у нас противостояние действительно есть, но я особо не акцентируюсь на BIG3, то, что все говорят, и стараюсь фокусироваться больше на себе, и достаточно много других игроков, которые сейчас поднялись и тоже показывают хорошие результаты, — сказала Рыбакина на YouTube-канале SauBall.