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Елена Рыбакина рассказала о желании стать первой ракеткой мира

Елена Рыбакина рассказала о желании стать первой ракеткой мира
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Шестая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина заявила, что будет стремиться достичь лидерства в мировом рейтинге WTA.

— Арина сейчас завершает год в качестве первой ракетки мира, Ига была первой ракеткой мира, но мы все знаем, что вы очень хотите добраться до вершины мирового рейтинга. Насколько для вас это принципиальная задача? То есть вот приоритеты, если выбирать между победами на турнирах и званием номер один, есть ли у вас какой-то выбор в пользу рейтинга?
— Конечно, можно разными путями, так сказать, дойти до вот этой первой строчки, но, думаю, в любом случае в году ты должен показать результат, и, скорее всего, это выиграв какой-то «Большой шлем». Поэтому, я думаю, что оно тут идёт всё вместе. И я уже стояла третьей, выигрывала «Большой шлем», и, конечно, кажется, что вроде бы вот оно близко, но всё зависит ещё от результатов соперниц в любом случае. И проводить год нужно более стабильно, наверное, не с такими перерывами, как были у меня в этом, поэтому, конечно, надеюсь в ближайшее время попробовать достичь таких результатов. Поэтому буду работать с командой и надеюсь, что такая мечта всё-таки осуществится, — сказала Рыбакина на YouTube-канале SauBall.

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