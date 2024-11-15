«Не могла о таком мечтать». Елена Рыбакина — о присутствии Роджера Федерера на её матче

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина рассказала, что испытывала во время матча на Уимблдоне, когда за её игрой следил Роджер Федерер.

— С детства вы любили игру Роджера Федерера, и мне вспоминается история, как он сидел в вип-ложе на Уимблдоне и следил за вашей игрой. Каково это, играть на глазах у кумира и такой легенды?

— Да, действительно. Я помню, что он сидел прям, получается, за кортом. То есть каждый раз, когда соперница подавала или я просто находилась, получается, прям лицом к нему, естественно, я вначале немного нервничала, потом больше, естественно, фокус был на матче. Но, конечно, я даже не могла о таком мечтать и представить, что вот мой кумир будет сидеть и смотреть мой матч. Это было очень приятно.

И вообще, первый раз, когда я его увидела, я была юниором, у меня даже до сих пор есть фотография. Поэтому, конечно, очень много таких эмоций по этому поводу. И это было очень приятно играть и показывать. Мне кажется, на тот момент я очень даже неплохо играла. Поэтому, да, было очень приятно.

— После того как вы встретились ещё будучи юниоркой, не было у вас таких встреч с Роджером? Где-нибудь там пересекались?

— Я так вспомнить не могу. Думаю, что именно с ним я, может быть, пересеклась где-то издалека пару раз. Но вот так, чтобы близко и чтобы человек смотрел мой матч, такого, конечно, не было, — сказала Рыбакина в интервью «Sauball cпортивный канал» в YouTube.