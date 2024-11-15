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«Думаю, скоро у меня появится фаворит». Рыбакина — об увлечении другими видами спорта

«Думаю, скоро у меня появится фаворит». Рыбакина — об увлечении другими видами спорта
Елена Рыбакина
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Казахстанская теннисистка шестая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала об увлечении другими видами спорта.

«Я не могу сказать, что у меня сейчас есть какой-то фаворит или какой-то спорт, за которым прям сильно слежу. Но, действительно, я начала немножко больше посещать другие спортивные мероприятия. Вот на футболе была несколько раз и, как вы сказали, действительно посетила в последний раз футбольный матч команд Роналду и Неймара. Неймара не было, зато он пришёл на следующий день и подкидывал вот эту монетку у нас на корте.

Но пока что я слежу, наверное, так чуть-чуть, где удаётся, пытаюсь посетить, но думаю, что, может быть, скоро у меня появится какой-то больший фаворит в спорте или спортсмен, за которым буду следить, не касающемся тенниса», — сказала Рыбакина в интервью «Sauball cпортивный канал» в YouTube.

В 2024 году Елена Рыбакина выиграла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.

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