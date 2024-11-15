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В Сети создали видео с помощью нейросети, где Джокович медитирует прямо на теннисном корте

В Сети создали видео с помощью нейросети, где Джокович медитирует прямо на теннисном корте
Новак Джокович
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В социальных сетях появилось видео, созданное с помощью нейросети, где 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович медитирует прямо на теннисном корте. Видео опубликовал пользователь Ари Фараруй. Ролик уже собрал больше 3,7 млн просмотров на его странице.

«Зовите его Жан-Клод Ван Джокович», — написал Фараруй.

Комментаторы также шутят над позой спортсмена. Кто-то даже попросил выпустить книгу о растяжке.

Напомним, на Итоговом турнире ATP, который проходит в Турине (Италия), впервые за 23 года не будет ни одного представителя «Большой тройки» — ни бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, ни олимпийского чемпиона испанца Рафаэля Надаля, ни Новака Джоковича.

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