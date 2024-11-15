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Чжэн Циньвэнь стала амбассадором Audi

Чжэн Циньвэнь стала амбассадором Audi
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Китайская теннисистка пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь заключила сотрудничество с немецкой автомобилестроительной компанией Audi. Спортсменка стала лицом рекламной кампании бренда.

Ранее Чжэн Циньвэнь потерпела поражение в финале Итогового чемпионата WTA — 2024. В матче за титул она уступила американке Кори Гауфф со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (2:7). Кори Гауфф и Чжэн Циньвэнь впервые в карьере сыграли в финале Итогового турнира, который стал самым молодым по совокупному возрасту с 2004 года.

Отметим, что 22-летняя теннисистка одержала 52 победы в 2024 году. Ранее никому из китаянок не удавалось выиграть столько поединков за один сезон.

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