Видео: Рафаэль Надаль готовится к последнему турниру в своей карьере

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает подготовку к заключительному турниру в своей карьере: финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). На прощальный турнир испанца собирается приехать 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Рафаэль Надаль в составе сборной Испании четыре раза становился победителем Кубка Дэвиса (2004, 2009, 2011, 2019).