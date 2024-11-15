Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Рафаэль Надаль готовится к последнему турниру в своей карьере

Видео: Рафаэль Надаль готовится к последнему турниру в своей карьере
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает подготовку к заключительному турниру в своей карьере: финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). На прощальный турнир испанца собирается приехать 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Рафаэль Надаль в составе сборной Испании четыре раза становился победителем Кубка Дэвиса (2004, 2009, 2011, 2019).

Материалы по теме
Закончилась битва длиной в 18 лет. Надаль проиграл Джоковичу последний матч
Закончилась битва длиной в 18 лет. Надаль проиграл Джоковичу последний матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android