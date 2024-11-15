Елена Рыбакина рассказала об ожиданиях от работы с Гораном Иванишевичем

Шестая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от сотрудничества с хорватским тренером Гораном Иванишевичем.

— Расскажите, пожалуйста, какой вы видите свою работу с Гораном. То есть вы рассчитываете, что Горан принесёт много нового в вашу игру, или вы считаете, что это больше тренер, который ваши сильные стороны, уже имеющиеся, будет развивать дальше?

— Думаю, что здесь всё в совокупности, так как мы ещё не приступили к работе и только общались по телефону. Естественно, Горан попытается улучшить какие-то моменты, в которых пока я проседаю на корте, но в целом, я думаю, что и будем фокусироваться на том, что у меня уже неплохо получается, у него всё-таки большой опыт как у игрока, так и у тренера, поэтому надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным. Мы на предсезонке посмотрим, как пойдёт работа, — сказала Рыбакина на YouTube-канале SauBall.

Напомним, в этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.