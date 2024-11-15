Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Алькараса: мой главный страх — это если Карлос потеряет свои амбиции

Тренер Алькараса: мой главный страх — это если Карлос потеряет свои амбиции
Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер испанца Карлоса Алькараса Антонио Мартинес Каскалес выразил надежду, что его подопечный не растеряет те амбиции, которые у него сейчас есть.

«Амбиции — это ключевое слово. Это и главный страх одновременно. Пусть у него всегда будет стремление выиграть больше титулов. Если в 25 лет он по-прежнему будет иметь те же амбиции, то в конечном итоге он сможет завоевать большое количество титулов «Большого шлема». Помню интервью Мойи (Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля. — Прим. «Чемпионата») несколько лет назад. Тогда его спросили, в чём самая большая разница между ним и Рафаэлем Надалем, и он ответил, что это амбиции. Без амбиций невозможно быть №1. Он сказал, что у Рафы в 10 раз больше амбиций, чем у него, и амбиции – это то, что заставляет тебя продолжать тренироваться с усердием. Фишка в том, что он не терял этих амбиций», — приводит слова Каскалеса Punto de Break.

Напомним, сегодня, 15 ноября, состоится матч группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встретятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Игра начнётся не ранее 16:00 мск.

Материалы по теме
Зверев — Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android