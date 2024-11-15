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Янчук рассказал, за счёт чего Рублёв может победить Рууда на Итоговом турнире

Янчук рассказал, за счёт чего Рублёв может победить Рууда на Итоговом турнире
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча россиянина Андрея Рублёва с норвежцем Каспером Руудом на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Рууд — волевой и хороший игрок. Но для Рублёва он вполне по силам при хорошей игре. Это будет равный матч, Рууд сейчас на подъёме. За счёт характера Андрей может его одолеть. Мне кажется, получится хорошая игра, не будет большого нервного напряжения. Рублёв должен проявить характер и показать, что он не последний», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 5-2. При этом два из трёх последних поединков, в группе Итогового чемпионата ATP — 2021 и в полуфинале того же турнира в 2022-м, остались за Руудом. После этого Андрей взял верх над Каспером в финале Бостада-2023 на грунте — 7:6 (7:3), 6:0.

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