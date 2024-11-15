Зверев: Синнер и Алькарас — эталоны. Хочу присоединиться к ним

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев заявил, что хотел бы встать в один ряд с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Он подчеркнул, что итальянец и испанец являются для него примером. Об этом он рассказал накануне матча с Алькарасом в рамках Итогового чемпионата АТР — 2024.

«В этот раз мы работали только над возвратом. Каспер [Рууд] подавал очень хорошо. Но дело не всегда в матче, который я только что сыграл, или в том, который собираюсь играть позже. В основном речь о подготовке к следующему сезону. Я хочу развивать свою игру и составить конкуренцию против Янника и Карлоса, которые сейчас являются эталонами. Именно они выигрывают турниры «Большого шлема». Хочу присоединиться к их группе», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Ранее Александр Зверев обыграл норвежца Каспера Рууда на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3. Несмотря на удачное выступление, Зверев не гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира по итогам двух туров группового этапа.