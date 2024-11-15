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«Была бы очень рада». Елена Рыбакина заявила о желании поиграть с Роджером Федерером

«Была бы очень рада». Елена Рыбакина заявила о желании поиграть с Роджером Федерером
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Шестая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина выразила желание провести тренировку с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Роджером Федерером.

— Сохраняется та самая, не знаю, фанатская, может быть, мечта болельщицкая, не знаю, провести тренировку вместе, чуть-чуть поиграть там? Всё-таки это, наверное, для многих честь, даже для звёздных теннисистов.
— Да, действительно, если бы у меня была такая возможность с ним поиграть, я была бы очень рада. Я вижу, что он до сих пор ездит, посещает очень много турниров, поэтому, может быть, ещё что-то подобное случится, поэтому посмотрим. Но действительно это одна из таких тоже мини-целей, как мечта, — сказала Рыбакина на YouTube-канале SauBall.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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