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Владимир Познер прокомментирует финал Итогового турнира ATP в России

Владимир Познер прокомментирует финал Итогового турнира ATP в России
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментирует финал Итогового турнира ATP, который состоится в Турине (Италия) в воскресенье, 17 ноября. Трансляцию осуществит BetBoom Tennis.

Ранее определились два полуфиналиста соревнований в группе Илие Настасе. В полуфинал Итогового вышли Янник Синнер и Тейлор Фриц. Турнир проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

В 2021 году Познер уже принимал участие в спортивных проектах. Тогда он комментировал самые яркие и значимые боксёрские поединки всех времён. Он признавался, что одним из его кумиров является абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Мохаммед Али.

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