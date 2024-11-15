Владимир Познер прокомментирует финал Итогового турнира ATP в России

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментирует финал Итогового турнира ATP, который состоится в Турине (Италия) в воскресенье, 17 ноября. Трансляцию осуществит BetBoom Tennis.

Ранее определились два полуфиналиста соревнований в группе Илие Настасе. В полуфинал Итогового вышли Янник Синнер и Тейлор Фриц. Турнир проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

В 2021 году Познер уже принимал участие в спортивных проектах. Тогда он комментировал самые яркие и значимые боксёрские поединки всех времён. Он признавался, что одним из его кумиров является абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Мохаммед Али.