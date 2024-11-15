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«Мелкие детали решили». Даниил Медведев назвал переломный момент сезона

«Мелкие детали решили». Даниил Медведев назвал переломный момент сезона
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев предположил, что могло повлиять на ухудшение результатов во второй половине прошедшего сезона.

— Ты не думал, что сезон у тебя разделился на до Олимпиады и после? До Игр ты обыграл Янника на Уимблдоне, и кажется, что ты разогнался бы к US Open, если бы не Игры.
— Тяжело сказать. На что точно повлияла Олимпиада, так это на то, что у меня не было времени что-то попробовать на харде. Потому что после Олимпиады — сразу Канада, Цинциннати. Обычно у тебя есть время вспомнить игру на другом покрытии. Мне тяжело даётся смена покрытий, всякие маленькие детали. В Монреале во встрече с Фокиной мне этого не хватило. Мелкие детали решили. Возможно, сыграл бы лучше Канаду, если бы не Олимпиада, как и US Open. Хотя US Open, считаю, отыграл круто. Но с Янником, к сожалению, случился худший мой матч, хотя Синнер тоже сыграл не очень. Но не жалею, что сыграл Олимпиаду. В следующем году её нет, попробую разогнаться так, чтобы на US Open быть в порядке, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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