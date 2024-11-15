Экс-игрок «Ливерпуля» выразил желание познакомиться с Даниилом Медведевым

Бывший голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус посетил матчи Итогового турнира ATP в Турине (Италия) и выразил желание познакомиться с четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

«К сожалению, ещё не получилось познакомиться с Даниилом. Я первый день на турнире. Посмотрел матч Фриц — де Минор. Но я слежу за теннисом, знаю, кто он такой, так как смотрел много матчей по телевизору», — сказал Кариус на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Напомним, Кариус выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Контракт немецкого вратаря с английском клубом истёк летом 2022 года.