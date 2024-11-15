Даниил Медведев заявил, что постарается меньше выгорать в следующем сезоне

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев озвучил задачи на следующий сезон.

— Ты сказал, что страдал весь год из-за мячей. Нет ощущения, что в следующем году всё будет лучше? Будто матч с Фрицем тебе всю голову освободил.

— К предсезонке точно подойду свежим. С Фрицем была важная встреча, я настраивался как обычно. А сейчас меня отпустило, два последние матча думал о следующем годе. Если бы получилось, было бы круто. Буду пробовать что-то новое. Не буду вдаваться в детали, но думаю, что мячи когда-то поменяют. Поставлю себе другие цели в следующем году в плане моральных задач. Постараюсь меньше выгорать, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера, 14 ноября, Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.