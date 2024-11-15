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«За деньги они играют где угодно». Билли Джин Кинг — о жалобах на плотный календарь

«За деньги они играют где угодно». Билли Джин Кинг — о жалобах на плотный календарь
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Бывшая теннисистка экс первая ракетка мира американка Билли Джин Кинг резко отреагировала на жалобы теннисистов из-за плотного графика ATP.

«Забавно наблюдать, как они постоянно жалуются. Но когда у них есть месяц отдыха, они участвуют на выставочных турнирах. Говорят, что им нужно отдохнуть, но за деньги они играют где угодно. Для меня это недопустимый аргумент — протестовать, а потом делать это», — приводит слова Билли Джин Кинг Punto de Break.

Ранее свои жалобы в адрес календаря ATP высказывали лидеры мирового рейтинга Янник Синнер, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. А греческий теннисист Стефанос Циципас призвал пересмотреть расписание турниров серии «Мастерс».

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