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«Моя любимая девушка». Циципас поздравил Бадосу с днём рождения

«Моя любимая девушка». Циципас поздравил Бадосу с днём рождения
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил с 27-летием свою возлюбленную испанскую теннисистку Паулу Бадосу.

«Доброе утро, удачи и с днём рождения, моя любимая девушка», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка принимает участие в финале Кубка Билли Джин Кинг. Турнир женского командного теннисного турнира проходит в Малаге (Испания) с 13 по 20 ноября.

Ранее Стефанос Циципас и Паула Бадоса приняли участие в фотосессии для журнала Hola! На обложке издания теннисисты в перекликающихся образах мило обнимаются на фоне Парижа.

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Паула Бадоса и Стефанос Циципас появились на обложке испанского журнала
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