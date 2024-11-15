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«Дорого обошёлся матерный перформанс». Кузнецова — о наказании Тиафо за срыв на судью

«Дорого обошёлся матерный перформанс». Кузнецова — о наказании Тиафо за срыв на судью
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала инцидент с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо, который получил денежный штраф в размере $ 120 000 за эмоциональные высказывания в сторону судьи на вышке после поражения от россиянина Романа Сафиуллина в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Слишком дорого обошёлся Фрэнсису Тиафо его матерный перформанс в адрес судьи на турнире в Шанхае — теннисиста оштрафовали на $ 120 000. По нашему новому курсу это 12 млн рублей. На матче с Романом Сафиуллиным американец психанул на судью и с криком послал его раз 10… А такого обычно не прощают!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

По ходу третьего сета судья трижды дал предупреждение Тиафо за затяжку времени. Третье из них пришлось на счёт 5:5 на тай-брейке, из-за чего американца лишили первой подачи. Это очко и следующее Фрэнсис проиграл. После матчбола Тиафо несколько раз жёстко сказал судье: «К чёрту тебя, мужик».

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