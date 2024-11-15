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Зверев — Алькарас: немецкий теннисист выиграл первый сет матча Итогового турнира

Зверев — Алькарас: немецкий теннисист выиграл первый сет матча Итогового турнира
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В эти минуты на Итоговом чемпионате ATP — 2024 проходит матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречаются вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между представителем Германии и испанским теннисистом.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		3
6 5 		2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Зверев выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:5).

Соперники провели между собой 10 матчей на турнирах уровня АТР. Счёт личных встреч — 5-5. Последнее очное противостояние состоялось в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024. В финале турнира сильнее оказался испанский теннисист Карлос Алькарас со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP
Календарь Итогового чемпионата ATP
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