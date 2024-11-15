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Фото: Доминик Тим присутствует на матче Зверев — Алькарас на Итоговом турнире

Фото: Доминик Тим присутствует на матче Зверев — Алькарас на Итоговом турнире
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Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим вживую наблюдает за матчем группового этапа на Итоговом турнире ATP — 2024 между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		3
6 5 		2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фото: Кадр из трансляции

Сам Тим дважды в своей карьере выходил в финал Итоговых турниров (2019, 2020). 31-летний Доминик завершил карьеру в октябре 2024 года на домашнем турнире в Вене.

Доминик Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020). Всего австриец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

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