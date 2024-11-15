Фото: Доминик Тим присутствует на матче Зверев — Алькарас на Итоговом турнире

Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим вживую наблюдает за матчем группового этапа на Итоговом турнире ATP — 2024 между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Фото: Кадр из трансляции

Сам Тим дважды в своей карьере выходил в финал Итоговых турниров (2019, 2020). 31-летний Доминик завершил карьеру в октябре 2024 года на домашнем турнире в Вене.

Доминик Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020). Всего австриец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.