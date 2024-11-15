Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл первый сет матча группы Джона Ньюкомба с испанцем Карлосом Алькарасом 7:6 (7:5) на Итоговом турнире ATP — 2024 и гарантировал выход в полуфинал.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 22:45 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

В случае поражения Зверева от Алькараса и победы в двух сетах норвежца Каспера Рууда над Андреем Рублёвым во втором матче группы у трёх теннисистов будет по два очка, но лучшая разница партий окажется у представителя Германии.

Итоговый чемионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом турнира является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Турнирная таблица Итогового турнира ATP — 2024
Материалы по теме
Зверев взял сет у Алькараса на Итоговом! Он уже в 1/2 финала, а Рублёв ждёт матча. LIVE!
Live
Зверев взял сет у Алькараса на Итоговом! Он уже в 1/2 финала, а Рублёв ждёт матча. LIVE!
Календарь Итогового турнира ATP — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android