Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл первый сет матча группы Джона Ньюкомба с испанцем Карлосом Алькарасом 7:6 (7:5) на Итоговом турнире ATP — 2024 и гарантировал выход в полуфинал.

В случае поражения Зверева от Алькараса и победы в двух сетах норвежца Каспера Рууда над Андреем Рублёвым во втором матче группы у трёх теннисистов будет по два очка, но лучшая разница партий окажется у представителя Германии.

Итоговый чемионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом турнира является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.