Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл первый сет матча группы Джона Ньюкомба с испанцем Карлосом Алькарасом 7:6 (7:5) на Итоговом турнире ATP — 2024 и гарантировал выход в полуфинал.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 22:45 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
7
Каспер Рууд
К. Рууд
В случае поражения Зверева от Алькараса и победы в двух сетах норвежца Каспера Рууда над Андреем Рублёвым во втором матче группы у трёх теннисистов будет по два очка, но лучшая разница партий окажется у представителя Германии.
Итоговый чемионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом турнира является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.
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