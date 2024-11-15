Алькарас со злости бросил ракетку после проигранного сета Звереву на Итоговом турнире

В эти минуты на Итоговом чемпионате ATP — 2024 проходит матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречаются вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.

После проигранного первого сета со счётом 6:7 (5:7) Алькарас разозлился и бросил ракетку на свою теннисную сумку. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между представителем Германии и испанским теннисистом.

Соперники провели между собой 10 матчей на турнирах уровня АТР. Счёт личных встреч — 5-5. Последнее очное противостояние состоялось в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024. В финале турнира сильнее оказался испанский теннисист Карлос Алькарас со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Фото: Кадр из трансляции