Алькарас со злости бросил ракетку после проигранного сета Звереву на Итоговом турнире

В эти минуты на Итоговом чемпионате ATP — 2024 проходит матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречаются вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.
После проигранного первого сета со счётом 6:7 (5:7) Алькарас разозлился и бросил ракетку на свою теннисную сумку. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между представителем Германии и испанским теннисистом.
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Соперники провели между собой 10 матчей на турнирах уровня АТР. Счёт личных встреч — 5-5. Последнее очное противостояние состоялось в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024. В финале турнира сильнее оказался испанский теннисист Карлос Алькарас со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
- 15 ноября 2024
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