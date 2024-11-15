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Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса в матче Итогового чемпионата ATP — 2024

Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса в матче Итогового чемпионата ATP — 2024
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На Итоговом чемпионате ATP — 2024 завершился матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречались вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга. Со счётом 7:6 (7:5), 6:4 победу одержал представитель Германии.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 22:45 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Немецкий теннисист девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Алькараса шесть эйсов. Он недопустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом турнира является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP — 2024
Календарь Итогового чемпионата ATP — 2024
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