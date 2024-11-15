«Именно Рафа будет решать, готов он выйти на корт или нет». Баутиста-Агут — о Кубке Дэвиса

46-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут оценил шансы соотечественника 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля выйти на корт в матчах Кубка Дэвиса — 2024.

«Зная Рафу, могу сказать что он сделает всё возможное, чтобы сыграть, что он будет серьёзно готовиться. Он прирождённый игрок, каких было очень мало. Я знаю, что он выложится на 100% и постарается подготовиться к своему последнему турниру. Именно Рафа будет решать, готов он играть или нет», — приводит слова Баутиста-Агута Marca.

Баутиста-Агут также входит в состав сборной Испании на финальную часть Кубка Дэвиса — 2024.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).