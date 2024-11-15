Карлос Алькарас вылетел с Итогового турнира ATP — 2024
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас потерял шансы на выход из группы Джона Ньюкомба на Итоговом турнире ATP — 2024. Сегодня, 15 ноября, он проиграл последний матч группового этапа немцу Александру Звереву — 6:7 (5:7), 4:6.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:15 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Для сохранения шансов на плей-офф Алькарасу было необходимо выиграть один сет. В группе он проиграл два матча — норвежцу Касперу Рууду на старте соревнований и Звереву. Единственную победу на турнире Карлос одержал над россиянином Андреем Рублёвым.
Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 с первого место. Благодаря его победе над Алькарасом, шансы на выход в плей-офф сохраняются у россиянина Андрея Рублёва.
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