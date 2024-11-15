Карлос Алькарас вылетел с Итогового турнира ATP — 2024

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас потерял шансы на выход из группы Джона Ньюкомба на Итоговом турнире ATP — 2024. Сегодня, 15 ноября, он проиграл последний матч группового этапа немцу Александру Звереву — 6:7 (5:7), 4:6.

Для сохранения шансов на плей-офф Алькарасу было необходимо выиграть один сет. В группе он проиграл два матча — норвежцу Касперу Рууду на старте соревнований и Звереву. Единственную победу на турнире Карлос одержал над россиянином Андреем Рублёвым.

Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 с первого место. Благодаря его победе над Алькарасом, шансы на выход в плей-офф сохраняются у россиянина Андрея Рублёва.