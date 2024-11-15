Стал известен расклад, при котором Андрей Рублёв выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP
Поделиться
Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сохранил шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после победы Александра Зверева над Карлосом Алькарасом в матче 3-го тура группы Джона Ньюкомба (7:6 (7:5), 6:4).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:15 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Сегодня, 15 ноября, Рублёв сразится с норвежцем Каспером Руудом. Для выхода в плей-офф россиянину необходимо выиграть матч в двух сетах с преимуществом в семь выигранных геймов.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
|1
|2
|3
|
|
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рууду будет достаточно одной выигранной партии для полуфинала. Если Андрей победит в двух сетах, но Каспер возьмёт больше семи геймов, норвежец выйдет в плей-офф соревнований.
Начало встречи запланировано на 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 15 ноября 2024
-
19:55
-
19:40
-
19:23
-
19:22
-
19:07
-
18:45
-
18:36
-
18:26
-
18:14
-
18:12
-
18:06
-
17:31
-
17:27
-
17:25
-
17:20
-
16:37
-
15:55
-
15:44
-
15:00
-
14:50
-
14:39
-
14:25
-
13:52
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:35
-
12:35
-
12:05
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:33