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Стал известен расклад, при котором Андрей Рублёв выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP

Стал известен расклад, при котором Андрей Рублёв выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сохранил шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после победы Александра Зверева над Карлосом Алькарасом в матче 3-го тура группы Джона Ньюкомба (7:6 (7:5), 6:4).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Сегодня, 15 ноября, Рублёв сразится с норвежцем Каспером Руудом. Для выхода в плей-офф россиянину необходимо выиграть матч в двух сетах с преимуществом в семь выигранных геймов.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рууду будет достаточно одной выигранной партии для полуфинала. Если Андрей победит в двух сетах, но Каспер возьмёт больше семи геймов, норвежец выйдет в плей-офф соревнований.

Начало встречи запланировано на 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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