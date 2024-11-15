Стал известен расклад, при котором Андрей Рублёв выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сохранил шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после победы Александра Зверева над Карлосом Алькарасом в матче 3-го тура группы Джона Ньюкомба (7:6 (7:5), 6:4).

Сегодня, 15 ноября, Рублёв сразится с норвежцем Каспером Руудом. Для выхода в плей-офф россиянину необходимо выиграть матч в двух сетах с преимуществом в семь выигранных геймов.

Рууду будет достаточно одной выигранной партии для полуфинала. Если Андрей победит в двух сетах, но Каспер возьмёт больше семи геймов, норвежец выйдет в плей-офф соревнований.

Начало встречи запланировано на 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.