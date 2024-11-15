Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилась первая полуфинальная пара на Итоговом чемпионате ATP — 2024

Определилась первая полуфинальная пара на Итоговом чемпионате ATP — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл третьего номера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:5), 6:4) и гарантировал первое место в группе Джона Ньюкомба. Он вышел в полуфинал соревнований в Турине.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 22:45 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Соперником Зверева в полуфинальном матче Итогового чемпионата ATP станет американский теннисист пятая ракетка мира Тейлор Фриц, занявший в группе Илие Настасе второе место.

Зверев и Фриц провели между собой 11 матчей на соревнованиях различного уровня. Счёт личных встреч — 6-5 в пользу американца.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP
Календарь Итогового чемпионата ATP
Материалы по теме
Зверев одолел Алькараса и вышел из группы Итогового. Он оставил Рублёву шансы на полуфинал
Зверев одолел Алькараса и вышел из группы Итогового. Он оставил Рублёву шансы на полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android