Зверев — о победе над Алькарасом: были моменты, когда я думал, что он снова Человек-паук

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в матче Итогового турнира ATP — 2024 (7:6 (7:5), 6:4).

«Он слишком часто побеждал меня в этом году в важных матчах, так что я рад, что выиграл этот. Думаю, что у нас довольно хорошее соперничество с отличной дружбой. Всегда приятно играть с ним, кроме тех случаев, когда он побеждает меня… Это неприятно. Но он отличный парень.

Был невероятно высокий уровень. Особенно в первом сете тай-брейк был сумасшедший. Были моменты, когда я думал, что он снова Человек-паук», — сказал Зверев в интервью на корте после матча.