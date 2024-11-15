Зверев — о победе над Алькарасом: были моменты, когда я думал, что он снова Человек-паук
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в матче Итогового турнира ATP — 2024 (7:6 (7:5), 6:4).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:15 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Он слишком часто побеждал меня в этом году в важных матчах, так что я рад, что выиграл этот. Думаю, что у нас довольно хорошее соперничество с отличной дружбой. Всегда приятно играть с ним, кроме тех случаев, когда он побеждает меня… Это неприятно. Но он отличный парень.
Был невероятно высокий уровень. Особенно в первом сете тай-брейк был сумасшедший. Были моменты, когда я думал, что он снова Человек-паук», — сказал Зверев в интервью на корте после матча.
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