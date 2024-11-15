«Он заслужил быть номером один». Даниил Медведев — о Яннике Синнере

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о результатах первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в этом году.

«Он заслужил быть номером один. Как и всё остальное: контракты, рекламу, что угодно. Он симпатичный, первая ракетка мира, выигрывает много турниров. Очень молодой, что всегда привлекательно. Ему 23 года. У него впереди, может быть, 13-14 лет, когда он может играть и побеждать. Так что это нормально», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев впервые с 2017 года завершит сезон без титула. Он не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив в заключительном матче группового турнира Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. Итальянец в полуфинале сыграет с теннисистом, который займёт второе место в группе Джона Ньюкомба.