«Я знаю, что произойдёт». Зверев намекнул на изменения в проведении Итогового турнира ATP

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что знает об изменениях в проведении Итогового турнира ATP, которые произойдут в 2026 году.

«Я знаю, что произойдёт, поэтому… Не собираюсь вам рассказывать. Не собираюсь быть источником информации, которую вы узнаете скоро сами. Я знаю, что произойдёт в 2026 году», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что Итоговый турнир ATP должен переместиться из Турина в Милан в 2026 году, а призовой фонд увеличится с $ 15 млн до $ 25 млн.

Сегодня, 15 ноября, Александр Зверев одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в матче Итогового турнира ATP — 2024 (7:6 (7:5), 6:4) и вышел в полуфинал соревнований в Турине.