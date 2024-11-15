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Ига Швёнтек обыграла Паулу Бадосу и вывела Польшу в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг

Ига Швёнтек обыграла Паулу Бадосу и вывела Польшу в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла испанку Паулу Бадосу (12-й номер рейтинга WTA) в матче 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Швёнтек.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/8 финала
15 ноября 2024, пятница. 16:35 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 1
6 		6 5 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 2 часа 38 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Бадосы три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Ранее в матче Испания — Польша прошла встреча между Сарой Соррибес-Тормо и Магдой Линетт. Победу одержала польская теннисистка.

Таким образом, сборная Польши вышла в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2024. За выход в 1/2 финала польки поборются со сборной Чехии.

Календарь Кубка Билли Джин Кинг - 2024
Сетка Кубка Билли Джин Кинг - 2024
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