Ига Швёнтек обыграла Паулу Бадосу и вывела Польшу в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла испанку Паулу Бадосу (12-й номер рейтинга WTA) в матче 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Швёнтек.
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/8 финала
15 ноября 2024, пятница. 16:35 МСК
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
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|3
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|7 7
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|6 5
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 2 часа 38 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Бадосы три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Ранее в матче Испания — Польша прошла встреча между Сарой Соррибес-Тормо и Магдой Линетт. Победу одержала польская теннисистка.
Таким образом, сборная Польши вышла в четвертьфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2024. За выход в 1/2 финала польки поборются со сборной Чехии.
Комментарии
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