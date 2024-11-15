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«Он должен помочь с физикой». Янник Синнер — о сотрудничестве бывшего тренера с Берреттини

«Он должен помочь с физикой». Янник Синнер — о сотрудничестве бывшего тренера с Берреттини
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на новость о сотрудничестве своего бывшего тренера по физподготовке Умберто Феррары с Маттео Берреттини.

«Я видел их в Монте-Карло в последний день перед приездом в Турин. Могу сказать одно: Умберто действительно хороший специалист. В прошлом у Маттео было много физических проблем, Умберто должен ему с этим помочь», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Он избежал дисквалификации по решению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт Джакомо Нальди использовал для лечения пореза на собственном пальце. Согласно отчёту ITIA по допинг-делу, спрей приобрёл Феррара. Позднее Синнер уволил Нальди и Ферарру из своей команды.

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