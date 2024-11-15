Баутиста-Агут ответил на вопрос, кто будет вторым номером сборной Испании в Кубке Дэвиса

46-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут ответил на вопрос, кто будет вторым номером сборной Испании в матчах финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024.

«Будем надеяться, что с Надалем всё в порядке, и мы посмотрим, кто сыграет. Я готов играть, но есть много нюансов. Может случиться много неожиданностей. К счастью, нас пятеро игроков в составе сборной, которые будут выкладываться по полной», — приводит слова Баутиста-Агута Marca.

В состав сборной Испании в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024 вошли Карлос Алькарас (третья ракетка мира), Роберто Баутиста-Агут (46), Рафаэль Надаль (155), Пабло Карреньо-Буста (201), а также специалист парного разряда Марсель Гранольерс.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).