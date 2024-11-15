Синнер и Зверев повторили выдающееся достижение Джоковича и Федерера на Итоговом турнире

Два теннисиста, итальянец Янник Синнер и представитель Германии Александр Зверев, выиграли все три матча на групповом этапе на Итоговом турнире ATP — 2024, не уступив ни сета. Такое случилось впервые за 10 лет и в целом во второй раз в истории соревнований.

В 2014 году такое достижение покорилось паре легендарных игроков — 24-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу и 20-кратному чемпиону мэйджоров швейцарцу Роджеру Федереру. Стоит отметить, что оба теннисиста впоследствии вышли в финал, но его не сыграли. Федерер снялся до начала матча из-за травмы.

На групповом этапе Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора, американца Тейлора Фрица и россиянина Даниила Медведева. Александр Зверев одолел россиянина Андрея Рублёва, норвежца Каспера Рууда и испанца Карлоса Алькараса.