Андрей Рублёв — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира — 2024
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Сегодня, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 состоится матч группы Джона Ньюкомба, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд, занимающий седьмую строчку мирового рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и норвежца.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
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Каспер Рууд
К. Рууд
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 5-2. При этом два из трёх последних поединков, в группе Итогового чемпионата ATP — 2021 и в полуфинале того же турнира в 2022-м, остались за Руудом. После этого Андрей взял верх над Каспером в финале Бостада-2023 на грунтовом покрытии — 7:6 (7:3), 6:0.
Комментарии
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