Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я и Джокович — самые старшие в топ-50». Роберто Баутиста-Агут — о завершении карьеры

«Я и Джокович — самые старшие в топ-50». Роберто Баутиста-Агут — о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

46-я ракетка мира 36-летний испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут рассказал о скором завершении спортивной карьеры.

«Я чувствую себя хорошо, потому что много работал. Это был очень тяжёлый год для меня, и когда ты проходишь через трудные времена, когда ты выходишь из кризиса, то приходишь в себя. Это то чувство, которое я испытал во второй половине этого сезона. Я нахожусь в хорошей форме, но нужно освобождать место. В топ-50 самые старшие — это я и Джокович. Это награда за многие годы работы в тени, за большую самоотдачу, заботу о себе, проработку многих деталей вне поля зрения, чтобы я мог наслаждаться этим видом спорта на высоком уровне в моём возрасте», — приводит слова испанца Marca.

Баутиста-Агут — бывшая девятая ракетка мира, победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2019) в составе сборной Испании.

Материалы по теме
«Именно Рафа будет решать, готов он выйти на корт или нет». Баутиста-Агут — о Кубке Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android