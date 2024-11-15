«Я и Джокович — самые старшие в топ-50». Роберто Баутиста-Агут — о завершении карьеры

46-я ракетка мира 36-летний испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут рассказал о скором завершении спортивной карьеры.

«Я чувствую себя хорошо, потому что много работал. Это был очень тяжёлый год для меня, и когда ты проходишь через трудные времена, когда ты выходишь из кризиса, то приходишь в себя. Это то чувство, которое я испытал во второй половине этого сезона. Я нахожусь в хорошей форме, но нужно освобождать место. В топ-50 самые старшие — это я и Джокович. Это награда за многие годы работы в тени, за большую самоотдачу, заботу о себе, проработку многих деталей вне поля зрения, чтобы я мог наслаждаться этим видом спорта на высоком уровне в моём возрасте», — приводит слова испанца Marca.

Баутиста-Агут — бывшая девятая ракетка мира, победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2019) в составе сборной Испании.