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«Не знаю, что происходило у меня в голове». Алькарас — о тай-брейке в матче со Зверевым

«Не знаю, что происходило у меня в голове». Алькарас — о тай-брейке в матче со Зверевым
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 (6:7 (5:7), 4:6).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«С Сашей сложно играть, потому что он очень крепкий. Когда подаёшь, чувствуешь давление, он очень хорошо играет в длинных розыгрышах, у него отличная подача. Это сложно.

Тай-брейк был достаточно напряжённым, я мог бы сыграть лучших в нескольких розыгрышах. Не знаю, что происходило у меня в голове при счёте 6:5, что заставило меня захотеть сыграть с лёта. В теннисе выбор приходится делать менее чем за секунду, иногда принимаешь правильные решения, а иногда делаешь что-то глупое. И потерять такой сет больно», — приводит слова Алькараса AS.

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