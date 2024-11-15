«Не знаю, что происходило у меня в голове». Алькарас — о тай-брейке в матче со Зверевым

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 (6:7 (5:7), 4:6).

«С Сашей сложно играть, потому что он очень крепкий. Когда подаёшь, чувствуешь давление, он очень хорошо играет в длинных розыгрышах, у него отличная подача. Это сложно.

Тай-брейк был достаточно напряжённым, я мог бы сыграть лучших в нескольких розыгрышах. Не знаю, что происходило у меня в голове при счёте 6:5, что заставило меня захотеть сыграть с лёта. В теннисе выбор приходится делать менее чем за секунду, иногда принимаешь правильные решения, а иногда делаешь что-то глупое. И потерять такой сет больно», — приводит слова Алькараса AS.