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Сборная Польши обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Польши обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг
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Сборная Польши вышла в четвертьфинал женского командного турнира Кубок Билли Джин Кинг. В 1/8 финала польские теннисистки оказались сильнее испанок — 2-0.

В первой игре в рамках матча Польша — Испания Магда Линетт в трёх сетах обыграла Сару Соррибес-Тормо — 7:6 (8:6), 2:6, 6:4. Во второй встрече Ига Швёнтек оказалась сильнее Паулы Бадосы — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Парная встреча Марина Бассольс-Рибера/Джессика Бузас Манейро — Магдалена Френх/Катажина Кава была отменена.

В 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг cборная Польши встретится с командой Чехии, из-за высокого посева освобождённой от матча в 1/8 финала.

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