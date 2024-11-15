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Алькарас: если Джокович приедет на Australian Open голодным, то будет одним из фаворитов

Алькарас: если Джокович приедет на Australian Open голодным, то будет одним из фаворитов
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас назвал серба Новака Джоковича одним из фаворитов Australian Open — 2025.

«Очень опасный игрок (улыбается). Он заслуживает того, чтобы выбирать свои турниры. Мы уже видели, что неважно, не играет ли он в официальных матчах два, три, четыре месяца. Он снова приедет и сможет выиграть турнир, показать очень высокий уровень тенниса.

На Australian Open всё будет зависеть от того, насколько он голоден. Если он приедет в Австралию голодным, то будет одним из фаворитов на победу. Посмотрим. За ним будет интересно наблюдать, это точно», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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