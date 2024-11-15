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Карлос Алькарас — о Кубке Дэвиса: хочу, чтобы Рафа ушёл с титулом

Карлос Алькарас — о Кубке Дэвиса: хочу, чтобы Рафа ушёл с титулом
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о значимости Кубка Дэвиса в своей карьере, а также о том, что в этом году на соревнованиях завершит карьеру его легендарный соотечественник Рафаэль Надаль.

«Это мои последние соревнования в сезоне. Последний турнир Рафы, я смогу быть рядом с ним в последние для него минуты на теннисном корте. Я очень хочу однажды выиграть Кубок Дэвиса.

Когда я был ребёнком, я мечтал выиграть Кубок Дэвиса для Испании. В этом году у нас действительно особый шанс выиграть его. Я постараюсь помочь команде выиграть турнир. Это будет важно для Рафы, хочу, чтобы он ушёл с титулом. Будет очень эмоциональный и особенный турнир для меня», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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