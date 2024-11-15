«Даже в Бундеслиге отдыхают на Рождество». Александр Зверев — о графике игр в ATP-туре

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о тяжёлом календаре в ATP-туре.

«Я ни разу не провёл дома три дня подряд. Назовите мне другой профессиональный вид спорта, где у вас есть для отдыха только четыре недели в году. Выходной для меня — это не тренировка в Шанхае между двумя играми и многочасовая поездка на турнир, а когда я сплю дома в своей постели, могу проводить время с дочерью и быть со своими двумя собаками. В этом году я лечу в Австралию 19 декабря. Даже в футбольной Бундеслиге есть каникулы на Рождество и Новый год. У нас нет ни одного свободного семейного праздника. Нет», — сказал теннисист на пресс-конференции.

В данный момент Зверев участвует в Итоговом чемпионате ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Сегодня, 15 ноября, он одолел третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:5), 6:4) и вышел в полуфинал турнира.

В конце декабря он сыграет в командных соревнованиях United Cup, которые пройдут в Австралии.