Эмма Радукану обыграла Юле Нимайер в матче 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг

58-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану обыграла 92-го номера рейтинга WTA Юле Нимайер из Германии в матче 1/8 финала командного турнира Кубок Билли Джин Кинг. Игра закончилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу британки.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Радукану 10 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету её соперницы один эйс, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Сборная Великобритании повела в матче с Германией 1-0. Во второй игре на корт выйдут 24-я ракетка мира британка Кэти Бултер и немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, занимающая 84-ю строчку в рейтинге WTA.