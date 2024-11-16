Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц высказался о матче со Зверевым в полуфинале Итогового чемпионата ATP

Тейлор Фриц высказался о матче со Зверевым в полуфинале Итогового чемпионата ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от предстоящего матча со вторым номером мирового рейтинга Александром Зверевым в 1/2 финала Итогового чемпионата ATP — 2024.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«До этого сезона у нас часто были напряжённые матчи. Он победил меня на Уимблдоне один раз в пяти сетах в 2018-м. Однажды он обыграл меня на Уимблдоне в четырёх сетах (2021 год. — Прим. «Чемпионата»). До этого я дважды выигрывал у него. Между нами всегда очень тесная борьба. Оглядываясь назад, я думаю, что должен был проиграть на Уимблдоне (в этом году в 1/8 финала). Честно говоря, Открытый чемпионат США я бы выиграл в любом случае (победа в четырёх сетах в четвертьфинале). Матч был очень напряжённым, как это часто бывает между нами. Я выиграл последние три матча. Это не так просто. Я думаю, что наши игры хорошо сочетаются. Побеждает тот, кто делает определённые вещи лучше всех. Когда встречаются два игрока с сильной подачей друг против друга, это всегда может принести очки и одному, и второму», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Зверев и Фриц провели между собой 11 матчей на соревнованиях различного уровня. Счёт личных встреч: 6-5 в пользу американца.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Материалы по теме
Определилась первая полуфинальная пара на Итоговом чемпионате ATP — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android