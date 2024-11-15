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Стали известны полуфиналисты Итогового турнира ATP — 2024 в парном разряде

Стали известны полуфиналисты Итогового турнира ATP — 2024 в парном разряде
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Сегодня, 15 ноября, завершился групповой этап в парном разряде на Итоговом чемпионате ATP — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2024. Пары. 1/2 финала:

  • Кевин Кравиц/Тим Пюц (оба — Германия) — Макс Пёрселл/Джордан Томпсон (оба — Австралия);
  • Харри Хелиоваара (Финляндия)/Хенри Паттен (Великобритания) — Марсело Аревало (Эль Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия).

Итоговый чемпионат ATP — 2024 в парном разряде проходит с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующими чемпионами турнира являются американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

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